Причиной частых головных болей и мигрени оказался обязательный атрибут современного человека, речь не о телефоне
08.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Духи могут быть вредными для здоровья, о таком предупредили австралийские специалисты. Они выяснили, что парфюмерные изделия могут быть причиной таких недугов как мигрень, астма, аллергия, лихорадка, сыпь.
По результатам исследования Asthma Australia Foundation, химический состав духов регулируется менее строго, чем фармацевтических препаратов. А основные компоненты
парфюмерии имеют синтетическое происхождение.
Специалисты отмечают, что каждая третья особа, которая регулярно использует парфюмерию, может быть чувствительна к составляющих духов. В результате чего возникает сыпь, обостряется астма, учащаются головные боли. О такое пишет new-s.com.ua.