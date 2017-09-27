Причиной массового отравления во Львове стала бактерия сальмонеллы
2017-09-26 15:58
Причиной массового отравления во Львове стала бактерия сальмонеллы
Львовская прокуратура объявила о подозрении львовянке, которая приготовила и продавала на одном из местных рынков рыбу горячего копчения, употребление которого повлекло массовое пищевое отравление.
Жители Львова массово отравились рыбой с рынка, у которой обнаружена бактерия сальмонеллы, передает Rus.Media.
Об этом информирует главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.
“Да, действительно, массовое отравление рыбой во Львове вызвала бактерия сальмонеллы. Каким образом эта бактерия попала в рыбу пока не удалось выяснить. Бактерии нашли в куске рыбы, которую взяли в семьи, где были больные”, – сообщила Н.Тимка.
Стоит отметить, что эпидемиолог сообщает о положительной динамике больных, все идут на поправку.
Ранее установили, что продавец рыбы, которая стала причиной массового отравления, зная, что нарушения правил и норм могут привести к тяжелым последствиям, все же размораживать скумбрию и с помощью специального оборудования в помещении собственного гаража осуществляла горячее копчение рыбы.
Львовская прокуратура объявила о подозрении львовянке, которая приготовила и продавала на одном из местных рынков рыбу горячего копчения, употребление которого повлекло массовое пищевое отравление.