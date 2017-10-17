Причинами некоторых болезней названа… обувь
Испанские ученые нашли связь между обувью, которая не подходит по размеру, и определенными нарушениями в организме
Ученые из Университета Ла-Корунья выяснили, что 83% людей подбирают себе обувь не своего размера. В этом они видят причину для развития деформаций в стопах и связанных с ними недугов.
Наблюдения показали, что наиболее распространенными проблемами с ногами, связанными с неправильным выбором обуви, есть деформации костей стопы, пальцев, ногтей, подошвенный кератоз и плоскостопие, пишет newsyou.info.
“Неподходящая по размеру обувь может значительно увеличивать вероятность плоскостопия, деформации пальцев и проблемам с ногтями. Подобные проблемы связаны с риском потери самостоятельности, частыми падениями и психическими проблемами”, — говорят исследователи.
Поэтому медики рекомендуют отдавать предпочтение обуви с регулируемыми ремешками на упругой подошве с хорошей амортизацией.
Также врачи отметили, что с возрастом происходят необратимые изменения в морфологии стопы, которая начинает увеличиваться в длину и в ширину. Поэтому по мере старения следует тщательнее подбирать туфли, подсказали эксперты.