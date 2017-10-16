Причина смерти актера Дмитрия Марьянова
2017-10-16 13:27
Причина смерти актера Дмитрия Марьянова
У артиста оторвался тромб по дороге в больницу.
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В возрасте 47 лет умер российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов, передает Rus.Media со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что артист скончался по дороге в больницу подмосковного города Лобня.
По данным собеседника издания, актер почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Друзья, которые находились с ним в машине, остановились на посту ГИБДД и в сопровождении полиции поехали в больницу Лобни.
По предварительной информации, причиной смерти стала тромбоэмболия. Криминальная версия гибели пока исключается.
Напомним, популярность Марьянову принесла главная роль в картине Выше радуги.
Он входил в состав труппы театра Ленком”, играл в спектаклях Юнона и Авось, Безумный день, или Женитьба Фигаро.
Актер сотрудничал с Квартетом-И, играл в кино. Он снялся в фильмах День радио, Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…, черный город.