При участии Украины в космос отправят трех ракет-носителей
2017-10-02 11:30
При участии Украины в космос отправят трех ракет-носителей
Запуски пройдут в ноябре из разных уголков мира.
В ноябре 2017 года планируется осуществить пуски трех ракет-носителей, созданных при участии Украины, передает Rus.Media.
Об этом сообщает Аэрокосмический портал Украины.
Так, состоятся запуски ракетоносителей Vega (8 ноября), Antares (10 ноября) и “Зенит” (точная дата не называется).
Отмечается, что маршевый двигатель РД-843 4-й ступени европейской ракеты-носителя легкого класса Vega разработан Государственным предприятием “Конструкторское бюро “Южное” им. М. К. Янгеля и изготовлена Государственным предприятием “Производственное объединение “Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова”. Этот пуск будет одиннадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году.
Основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ “Южное” им. М. К. Янгеля и по “Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова” (оба-Днепр) в кооперации с предприятиями “Хартрон-АРКОС” (Харьков), “Хартрон-ЮКОМ” (Запорожье), “ЧЕЗАРА”, “РАПИД” (Чернигов) и др.
Ракета-носитель “Зенит” разработана Государственным предприятием “Конструкторское бюро “Южное” им. М. К. Янгеля” и изготовлена Государственным предприятием “Производственное объединение “Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова” в кооперации с другими предприятиями. Ракета является одной из самых успешных в мире и предназначена для доставки космических аппаратов средней массы на средние, высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая переходную к геостационарной и геостационарную орбиту.