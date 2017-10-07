Президент утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине

despravda | 07.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-07 13:47

Президент утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине
Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 “О концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине”, передает Rus.Media.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, соответствующий указ №310/2017 президент подписал 6 октября 2017 года.

“Соответствующим указом глава государства утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине”, – сказано в сообщении.

Согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины поручено совместно со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Службой внешней разведки Украины, Управлением государственной охраны, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации разработать и в трехмесячный срок утвердить в установленном порядке план реализации этой концепции и обеспечить его выполнение.

Похожие записи

Об авторе

despravda