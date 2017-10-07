Президент утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине
2017-10-07 13:47
Президент утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине
Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине.
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Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 “О концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине”, передает Rus.Media.
Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, соответствующий указ №310/2017 президент подписал 6 октября 2017 года.
“Соответствующим указом глава государства утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине”, – сказано в сообщении.
Согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины поручено совместно со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Службой внешней разведки Украины, Управлением государственной охраны, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации разработать и в трехмесячный срок утвердить в установленном порядке план реализации этой концепции и обеспечить его выполнение.