Президент Украины в ПАСЕ объяснил, почему Украине нужен закон об образовании
2017-10-11 15:02
Президент Украины в ПАСЕ объяснил, почему Украине нужен закон об образовании
Украина гарантирует право на обучение на родном языке, изучение государственного языка является обязательным.
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Украина гарантирует право на обучение на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Rus.Media.
“Хочу заверить – мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский”, – сказал П. Порошенко на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в среду в Страсбурге.
По его словам, свидетельством гарантии является решение Украины направить в Венецианскую комиссию соответствующую норму закона “Об образовании” для проведения экспертизы.
Он выразил надежду, что выводы Венецианской комиссии позволять снять все противоречивые трактовки этого закона, который фактически имеет целью обеспечить достойное место для всех национальных меньшинств в едином Украинском обществе”.
“И я полностью уверен, что мы внедрим полностью выводы Венецианской комиссии”, – подчеркнул президент Украины.
По его словам, Верховная Рада Украины ушла на то, чтобы усилить изучение украинского языка на этапе дошкольного и начального образования с тем, чтобы впоследствии перейти на обучение на государственном языке.
“Недопустима ситуация, когда дети, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащих знаний украинского языка, нужного им для дальнейшего обучения в университетах, развития карьеры, для самореализации в Украине”, – подчеркнул П. Порошенко.
Президент считает, что необходимо деполитизировать языковой вопрос.
“Я считаю, что нам надо деполитизировать это обсуждение”, – отметил П. Порошенко, отвечая на вопрос одного из депутатов ПАСЕ.
П. Порошенко подчеркнул, что Украина готова для тесного сотрудничества при обсуждении данного вопроса с международными структурами.
“Мы готовы к четкого понятного открытого сотрудничества. Я попросил правительство, представителей соответствующих ведомств приехать сюда в Страсбург и провести соответствующее обсуждение. Если нужно, госпожа министр Гриневич (глава Минобразования и науки Лилия Гриневич – ред.) может встретиться с вами, услышать ваши предложения и готова ответить на любые ваши вопросы”, – сказал глава Украинского государства.