Президент Украины подписал закон о пенсионную реформу – Гройсман

despravda | 08.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-08 17:15

Президент Украины подписал закон о пенсионную реформу – Гройсман
Порошенко подписал закон, которым вводится пенсионная реформа

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Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о пенсионной реформе. Об этом сегодня, 8 октября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook , передает Rus.Media.

Глава государства подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий”, которым вводится пенсионная реформа.

“Президент подписал законопроекты по пенсионной реформе… Спасибо каждому за поддержку!” – написал Гройсман.

Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов.

Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября увеличится до 1452 грн , а не до 1373 грн, как планировалось ранее. Для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн.

Также на 45%, до 1373 грн, вырастут выплаты инвалидам с детства, детям-инвалидам, пенсионерам, которые не имеют полного стажа, и лицам, которые не имеют права на пенсию.

Отменяется уменьшение размера пенсий для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет.

С 2019 года индексация выплат будет происходить автоматически.

 

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