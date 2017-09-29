Президент: в Коломне открыли завод, который может выпускать детали для General Motors

despravda | 29.09.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-09-29 19:46

Президент: в Коломне открыли завод, который может выпускать детали для General Motors
В Коломне открыли завод, который способен производить компоненты для элитных марок автомобилей. Об этом во время визита в Коломыю заявил президент Украины Петр Порошенко.

“Продукция, которая будет выпускаться в Коломые будет устанавливаться на Audi, Volksvagen, General Motors, Porsche, Lamborghini и другие различные марки. И без украинцев сегодня это будет выработать невозможно. Мы говорили, что к 2021 году в Коломне будет создано 5 тыс. новых рабочих мест, а уже сейчас их количество равно 800,” – сказал Порошенко , передает Rus.Media.

Также он добавил, что заработная плата работников будет равняться около 8 тыс. грн, а также им будет предоставлен социальный пакет европейского образца по стандартам, которые должны заработать в Украине.

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