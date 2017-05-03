Президент уволил главного черниговского СБУшника
Своим указом Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области Александра Довженко. Зато другим своим указом Президент назначил его начальником такого же управления только в Одесской области. Напоминаем, что в 2010 году Александр Довженко получил от Президента медаль «За воинскую службу Украине». В 2011-м он как заместитель начальника управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью занимался операцией задержания наркоторговцев среди милиционеров Киева. С 2012 по сентябрь 2013 занимал должность заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. С 2013 года и до недавнего времени руководил подразделением СБУ в Черниговской области. Пока еще не известно, кого назначат на его место.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым