Президент присвоил черниговцу звание Заслуженного врача
15.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговский военный врач получил государственную награду.
Так, указом Президента Украины Петра Порошенко Указ Президента Украины №319/2017 О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня защитника Украины.
«За весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий, образцовое выполнение служебных обязанностей постановляю присвоить почетные звания «Заслуженный Врач Украины» Слєсаренку Александру Петровичу — начальнику 407 военного госпиталя Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь», полковнику медицинской службы», — говорится в документе.