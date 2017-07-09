Президент подписал указ об увеличении алиментов на ребенка

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Теперь сумма станет немного больше. Сообщает сайт Наша мама.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №4928 о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно улучшения защиты права ребенка на надлежащее содержание. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады Украины. Согласно закону, минимальный размер алиментов на ребенка не может быть меньшим, чем половина прожиточного минимума для ребенка.

“Предлагаемым законопроектом планируется усовершенствовать механизм взыскания алиментов и дополнительных расходов на ребенка путем сокращения срока рассмотрения судом таких дел, упрощение судебной защиты прав получателя алиментов, перенос бремени доказывания на плательщика алиментов, учета скрытых доходов плательщика алиментов при определении размера алиментов и др”, – сообщается в пояснительной записке.

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Также указано, что с помощью указанных изменений планируется стимулировать плательщиков алиментов к исполнению своих обязательств по содержанию детей. Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об увеличении доли украинского языка на телевидении.

Источник: blyskavka.top

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