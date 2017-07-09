Президент подписал указ об увеличении алиментов на ребенка
Теперь сумма станет немного больше. Сообщает сайт Наша мама.
“Предлагаемым законопроектом планируется усовершенствовать механизм взыскания алиментов и дополнительных расходов на ребенка путем сокращения срока рассмотрения судом таких дел, упрощение судебной защиты прав получателя алиментов, перенос бремени доказывания на плательщика алиментов, учета скрытых доходов плательщика алиментов при определении размера алиментов и др”, – сообщается в пояснительной записке.
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Также указано, что с помощью указанных изменений планируется стимулировать плательщиков алиментов к исполнению своих обязательств по содержанию детей. Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об увеличении доли украинского языка на телевидении.
Источник: blyskavka.top
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