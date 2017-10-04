Президент переименовал черниговский университет

magictr | 04.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 4 октября, во время выступления перед студентами и преподавателями Черниговского национального университета имени Шевченко переименовал этот вуз.

Отныне высшее учебное заведение называется «Черниговский национальный университет «Черниговский коллегиум» им. Т. Г. Шевченко».

«А сейчас с лучшими студентами мы пойдем менять вывеску университета», — отметил Петр Порошенко.

Анастасия Горкава

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