Президент переименовал черниговский университет
04.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 4 октября, во время выступления перед студентами и преподавателями Черниговского национального университета имени Шевченко переименовал этот вуз.
Отныне высшее учебное заведение называется «Черниговский национальный университет «Черниговский коллегиум» им. Т. Г. Шевченко».
«А сейчас с лучшими студентами мы пойдем менять вывеску университета», — отметил Петр Порошенко.
Анастасия Горкава