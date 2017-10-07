Президент наградил полицейского Юрия Голубана, который участвовал в схватке с Парасюком
2017-03-16 08:39
Президент наградил полицейского Юрия Голубана, который участвовал в схватке с Парасюком
Петр Порошенко наградил Юрия Голубана орденом “За заслуги” ІІІ степени.
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Президент Петр Порошенко наградил полковника полиции Юрия Голубана, который выступал в среду с трибуны Верховной Рады относительно столкновения с народным депутатом Владимиром Парасюком на блокпосту в Славянске, орденом “За заслуги” ІІІ степени, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
“Согласно указу Президента Украины Петра Порошенко, командир роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Юрий Голубан награжден орденом «За заслуги» III степени – за весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защита конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга и проявленное при этом мужество”, – говоритсяв сообщении.
Отмечается, что полковник полиции Голубан служил в спецподразделениях МВД, СБУ, Министерства обороны Украины. В июле 2014 года из пенсии пошел добровольцем в зону АТО после начала агрессии РФ, служил в добровольческом батальоне “Киев-1”. Принимал участие в боевых действиях 2014-15 годов в Марьинке и Красногоровке, освобождал от боевиков Марьинку во время штурма врага 3-4 июня 2015 года. Был ранен, в 2015 году перенес сложную операцию.
С июня прошлого года возглавляет роту полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.