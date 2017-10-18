Президент Молдовы хочет досрочных парламентских выборов в стране
2017-10-18 17:10
Президент Молдовы хочет досрочных парламентских выборов в стране
Игорь Додон решил добиться досрочных парламентских выборов в стране, чтобы перейти к президентской форме правления.
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Президент Молдовы Игорь Додон опубликовал обращение к гражданам страны, в котором заявил о начале решительных действий для провоцирования досрочных выборов в парламент и перехода к президентской форме правления, передает Rus.Media.
“Для Молдовы не существует иного решения, кроме досрочных парламентских выборов и быстрого перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий на уровне государства с целью поддержки президентской формы правления”, – говорится в обращении на сайте главы государства.
В. Додон отметил, что будет добиваться этого, чтобы “пресечь злоупотребления со стороны правительства и парламентского большинства”. Он призвал граждан поддержать его инициативы.
Как сообщалось, накануне Конституционный суд Молдовы постановил, что председатель парламента или премьер-министр могут, в отдельных случаях, подписать вместо указы президента.
Согласно принятому решению, отказ президента от промульгации закона в случае повторного принятия парламентом или отказа назначить министра в случае повторного выдвижения кандидатуры премьер-министром расценивается как “неспособность президента выполнять свои обязанности”.
В этом случае, по решению Конституционного суда, соответствующие полномочия президента, по праву, делегируются председателю парламента или, последовательно, премьер-министру.
Невозможность выполнения обязанностей в каждом конкретном случае, констатируется Конституционным судом.