Президент Исландии сломал нос купаясь в ванной

despravda | 14.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-14 11:03

Президент Исландии сломал нос купаясь в ванной
После инцидента его доставили в больницу.

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Президент Исландии Гвюдні Йоуханнессон, принимая ванну, сломал себе нос, передает Rus.Media.

Об этом он сам сообщил у себя на Фейсбуке.

“… Ванна теплая и уютная оказалась очень теплой и уютной … Я очень благодарен сотрудникам экстренного отдела по шитью и уход …”, – написал он.

Кроме этого президент травмировал лоб. После инцидента его доставили в больницу. Там на раны наложили швы.

Политик заверил, что чувствует себя хорошо.

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