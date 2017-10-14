Президент Исландии сломал нос купаясь в ванной
14.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-14 11:03
Президент Исландии сломал нос купаясь в ванной
После инцидента его доставили в больницу.
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Президент Исландии Гвюдні Йоуханнессон, принимая ванну, сломал себе нос, передает Rus.Media.
Об этом он сам сообщил у себя на Фейсбуке.
“… Ванна теплая и уютная оказалась очень теплой и уютной … Я очень благодарен сотрудникам экстренного отдела по шитью и уход …”, – написал он.
Кроме этого президент травмировал лоб. После инцидента его доставили в больницу. Там на раны наложили швы.
Политик заверил, что чувствует себя хорошо.