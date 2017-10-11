Президент Чехии выступил в ПАСЕ против санкций в отношении России, – нардеп
2017-10-10 14:58
Президент Чехии выступил в ПАСЕ против санкций в отношении России, – нардеп
Земан в ПАСЕ сделал скандальные заявления по поводу России, Крыма и Украины.
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Президент Чехии Милош Земан в Парламентской ассамблее Совета Европы выступил против санкций в отношении Российской Федерации, передает Rus.Media. Об этом в Facebook сообщил нардеп от БПП, член делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
“Президент Чехии Земан только в ПАСЕ выступил против санкций в отношении России. В ответ я напомнил ему, что в 30-х годах уже был агрессор, которого пытались утихомирить, и в результате была страшная война, одной из первых жертв которой стала именно его родина”, – отметил Гончаренко.
По его словам, Земан также “обидел” Украину, заявив, что Крым аннексирована незаконно, но возвращать его Украине не надо. По его мнению, Украина могла бы договориться с РФ о “финансовую компенсацию”.