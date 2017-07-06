Претерпели изменения некоторые внутриобластные рейсы и маршруты
На сегодняшнем заседании Координационного совета ОГА по организации пассажирских автоперевозок речь шла о заключении дополнительных соглашений на пяти маршрутах: «Чернигов – Красное», «Чернигов – Лукашовка», «Чернигов – Виблі ч/с Лукашевку», «Чернигов – Гальчин», «Чернигов – Пльохів».
На доработку рада оставила обращение Городнянской райгосадминистрации относительно заезда автобусов в село Макишин, маршрут «Чернигов – Городня». Внутрирайонных рейсов до данного населенного пункта нет, следовательно, сообщение крайне необходимое. Для удовлетворения потребностей жителей будут вестись переговоры с перевозчиками, которые уже работают в районе.
Конкурс объявят на маршруте Корюковка – Чернигов ч/з Синявку, ведь договор с ООО «Корюківкаавтотранс» будет расторгнут.
По новому расписанию будут ездить пассажиры рейса «Новгород-Северский – Поповка». Утренняя отправка будет осуществляться на 20 минут раньше.
Источник: Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА
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