Претенденты на приз в 10 тысяч гривен презентовали новые композиции
24.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове активно продолжается подготовка к финалу «Чернигов the best».
Вчера, 22 июня, вокалисты представили исполнения новых композиций для выступления на большой сцене.
Напомним, конкурсанты будут соревноваться за призовой фонд в 10 000 гривен на главной площади города уже в сентябре.
Источник: Городской Дворец культуры
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