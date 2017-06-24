Претенденты на приз в 10 тысяч гривен презентовали новые композиции

magictr | 24.06.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове активно продолжается подготовка к финалу «Чернигов the best».

Вчера, 22 июня, вокалисты представили исполнения новых композиций для выступления на большой сцене.

Напомним, конкурсанты будут соревноваться за призовой фонд в 10 000 гривен на главной площади города уже в сентябре.

Источник: Городской Дворец культуры

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