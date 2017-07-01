Преступник назвал истинный мотив убийства семейной пары из Киева
Убийца семейной пары Виталия и Ольги Зубенко признал свою вину и заявил, что расправился с супругами-за того, что хотел завладеть деньгами, которые они копили на собственную квартиру, а не с оккультной целью. Об этом сообщает «Обозреватель».
Отмечается, что преступник со своим сообщником заранее все спланировали и даже выкопали яму, в которой затем спрятали тела своих жертв, еще до их приезда.
О том, что семья Зубенко обладает большой суммой денег, убийца с напарницей узнали во время визита к ним в Киев (семья сама рассказала о том, что копит на жилье, и встречалась с преступниками не один раз).
В полиции рассказали, что после убийства мужа и жены убийца с сообщником забрали их ключи от квартиры и сразу же поехали в Киев за деньгами.
Более того, они похитили дорогие украшения, которые сейчас правоохранители находят в ломбардах. Сбытом ювелирных изделий занималась именно напарница «колдуна».
Из неофициальных источников стало известно, что убийца забрал у своих жертв $12 тысяч.
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