Преступная группировка «бомбило» магазины и склады Черниговщины (Фото)
Серийные воры успели «наследить» в нескольких районах области. Они обворовывали магазины, выносили со складов фермерских хозяйств средства защиты растений, сливали горюче-смазочные материалы и крали все, что имело хоть какую-то ценность.
Преступная группа в течение определенного времени уже находилась в поле зрения оперативников криминальной полиции Черниговщины. Правоохранители задокументировали их деятельность и собрали доказательную базу.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Когда полицейским стало известно о запланированной крупную «вылазку» воров, было принято решение о проведении спецоперации по их задержанию. Криминальная полиция ГУНП в Черниговской области при поддержке Корда и под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области тщательно спланировала и удачно реализовала операцию, которая поставила точку в череде краж наглецов.
Оперативники уголовного розыска управления полиции со спецназовцами уже были на месте, когда воры решили поживиться чужим имуществом. Ночью 3 октября под прикрытием темноты любители чужого добра приехали в состав на старенькой машине, поставили ее в лесополосе, а сами полезли через забор. Злодеи взломали замок от хранилища с зерном, гречкой и разнообразными агрохимикатами и вынесли оттуда около трех десятков пятилитровых канистр с фунгицидами.
На злоумышленников поджидала большая неожиданность – бойцы Корда захлопнули мастерски устроенную ловушку. Поэтому когда воры попытались скрыться, правоохранители не оставили им никакого шанса. Задержанными оказались уроженцы Менского и Борзнянского районов Черниговщины.
Полиция обоснованно подозревает это преступная группировка в ряде аналогичных краж в области. Их добычей стали сейфы с ценностями, оружие, средства защиты растений, продукты питания, алкогольные напитки, потребительские товары и, конечно, наличные.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или что нанесла значительный ущерб потерпевшему) — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Продолжается досудебное расследование.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.