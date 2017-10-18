Преступление раскрыто: известно кто завернул женщину в ковер
18.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Так со своей 33-летней подружкой совершил ее друг.
Из собственных источников ЧЕline стало известно, что в поле зрения правоохранителей попал черниговец, который также, как и погибшая, злоупотребляет наркотиками.
Как выяснилось, они вместе вкололи себе наркотический препарат. Мужчина на некоторое время отключился, а когда пришел в себя, его подружка уже была мертва. Он перепугался и не нашел ничего другого, как завернуть ее в ковер и вынести подальше.
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