Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко обнародовал письмо от Саакашвили (фото)
Пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко обнародовал письмо, написанное лидером партии “Движение новых сил” Михеилом Саакашвили.
В письме к президенту Петру Порошенко Михеил Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок, передает Rus.Media.
Об этом пишет 19 декабря пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, сообщает СМИ
Он также публикует само письмо.
В документе, Саакашвили в частности указывает на “абсурдность” обвинений в сотрудничестве с ФСБ в его адрес.
Цеголко объясняет, что решение обнародовать письмо было принято “учитывая многочисленные запросы журналистов, а также комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма”.
Согласно документу, Саакашвили высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры “с уполномоченным представителем”.
“Вместе с тем, как показывает штурм Международного центра культуры и искусства на Аллее Героев Небесной Сотни, свое слово господин Саакашвили не сдержал”, – отмечает Цеголко.
Как сообщалось, лидер партии “Движение новых сил” Михеил Саакашвили 18 декабря подтвердил, что писал письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом к деэскалации конфликта и начало политического диалога.
Как известно, Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.
Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – “Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности”.
15 декабря Генпрокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.
17 декабря Саакашвили после участия в “Марше за импичмент” и выступления на вече в центре Киева заявил, что в Октябрьском дворце на вул. Институтской будет обустроен “координационный штаб”.
После этого участники “Марша…” прорвались в холл Октябрьского дворца, где проходил концерт.
Сам Саакашвили заявил, что не призывал участников акции к захват Октябрьского дворца.
Позже он сказал, что РНС полностью отрекается от штурма и призвал наказать провокаторов.