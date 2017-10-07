Премьера песни: Время и Стекло — Тролль (видео)
07.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-06 20:03
Премьера песни: Время и Стекло — Тролль (видео)
Очень популярная группа “Время и Стекло” выпустила еще одну зажигательную песню.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Премьера песни от одной из самых зажигательных групп на нашей сцене Время и Стекло под названием “Тролль”, в принципе, не показалась мне никакой, передает Rus.Media. Стильно и креативно. Возможно, кому-нибудь музыкальная композиция не придется по душе, но все же, надеюсь, что поклонников у нее будет больше. Так что слушаем и наслаждаемся.