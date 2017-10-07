Премьер-министр Украины сообщил, кому надо заново подать документы на субсидию
2017-10-07 13:26
Премьер-министр Украины сообщил, кому надо заново подать документы на субсидию
Владимир Гройсман рассказал, в каких случаях украинцам нужно повторно подавать документы для получения субсидии.
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Субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг предоставят всем украинцам, которые в ней реально нуждаются, передает Rus.Media.
Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
“В Украине официально начался процесс расчета размера субсидии зимней. Как и в прошлом году, субсидию предоставят всем, кто нуждается в реальной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Денег хватит на всех!” – написал он.
По словам Гройсмана, в октябре управление соцзащиты населения автоматически рассчитают размер пособия на отопительный сезон всем, кому в мае этого года субсидия была переназначена на новый период – 2017-2018 гг.
“Никаких документов или справок субсидіантам повторно не нужно подавать или доносить. Программа жилищных субсидий максимально упрощен для людей. Заявление и декларацию о доходах заново необходимо было подать только семьям, которые арендуют жилье; имеют изменения в составе семьи – кто прописался или выписался за последний год; хотят получить субсидию на твердое топливо”, – проинформировал Премьер-министр.