Премьер-министр Украины назвал условие для повышения пенсий уже в октябре
2017-09-25 10:14
Премьер-министр Украины назвал условие для повышения пенсий уже в октябре
Правительство готово провести необходимые расчеты и повысить пенсии, если Верховная Рада в начале октября проголосует за законопроект относительно пенсионной реформы,
Правительство готово провести необходимые расчеты и повысить пенсии, если Верховная Рада в начале октября проголосует за законопроект относительно пенсионной реформы, передает Rus.Media.
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире одного из телеканалов, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.
“У парламента есть шанс принять пенсионную реформу в октябре. Мы сможем сделать расчеты. Это обязанность депутатов, правительства, президента — дать пенсионерам получить системное повышение пенсий”, — сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что сейчас пенсии рассчитываются на показатели 2007 года, и это “преступление”.
“И если депутаты 3 октября примут пенсионную реформу, я беру обязательство, в октябре пенсии будут повышены для 9 млн пенсионеров. Мы это сделаем, нам нужны 226 голосов депутатов”, — подчеркнул глава правительства.
Реформа предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Кабмин предлагает ликвидировать спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.