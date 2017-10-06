Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, когда начнут выплачивать повышенные пенсии
2017-10-06 10:06
Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, когда начнут выплачивать повышенные пенсии
Региональные штабы начали “очень системно работать в направлении детенизации заработных плат”.
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Выплаты повышенных пенсий должны начаться уже со следующей недели,
Об этом во время селекторного совещания по вопросам внедрения пенсионной реформы, заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Rus.Media.
“Я настаиваю на том, что со следующей недели мы можем начать выплаты… Это средства, которые наработала национальная экономика и эти средства у нас есть. Это средства, которые не нужно ни печатать, ни занимать”, – сказал Премьер-министр.
Также Гройсман настоял на том, чтобы региональные штабы начали “очень системно работать в направлении детенизации заработных плат”.
“Если предприниматель не понимает, что он должен работать легально, открыто и платить за человека налоги, чтобы человек получил повышенную заработную плату с одной стороны и с другой стороны уверенность в своем пенсионном обеспечении, вы имеете, как представители государства, этому предпринимателю объяснить. Вы должны быть на стороне работающего человека”, – сказал Гройсман представителям местной власти.
Кроме того он напомнил, что за своевременность проведения выплаты пенсий персонально отвечают председатели областных государственных администраций и руководители областных управлений Пенсионного фонда Украины.