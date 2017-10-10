Предупрежден, значит вооружен! 6 признаков, что у вас может быть тромб
2017-08-02 18:27
Предупрежден, значит вооружен! 6 признаков, что у вас может быть тромб
Отнеситесь к этому серьезно!
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Кровь должна сворачиваться, передает Rus.Media. Так тело останавливает кровотечение. Вы видели сгустки крови после ран и царапин.
Но иногда сгустки крови бывают не видны. И когда это происходит, это ужасно: именно тромбы обычно бывают причиной инфарктов, инсультов, сердечных приступов и других серьезных медицинских проблем.
Вот как заранее узнать, что вы или кто-то из ваших близких может пережить проблему с тромбом:
1. Отек какой-то одной конечности.
Обычно такое бывает, когда у человека развивается тромбоз глубоких вен. Из-за этого приток крови к некоторым частям тела ухудшается, и жизненно важные внутренние органы перестают получать в нужном количестве кислород.
Вещь эта очень опасна, поэтому не стоит игнорировать отеки, особенно в ногах.
2. Боли в ногах.
Общим признаком ТГВ являются частые боли и покалывание в нижних частях ног. Особенно опасно, если это еще и совпровождается частыми судорогами.
Так что если вы переживаете нечто подобное, обратитесь к врачу!
3. Странные красные полосы на коже.
Помните: синяк — это еще одна форма тромба. Но если вы видите красные полосы, и они расположены параллельно венах, то это не просто «синяки». Немедленно обратитесь к врачу.
Эти красные «прожилки» еще, конечно, очень теплые на ощупь. Если вы заметили их на себе или на ком-то из близких, не откладывайте обращение к врачу.
Сгусток крови. Эти два слова могут означать очень страшные вещи.
4. Боли в груди во время глубоких вдохов
Если у вас возникают боли или покалывание в груди во время глубоких вдохов, это может быть признаком того, что сгустки крови стали накапливаться уже в легких.
Это смертельно опасная штука, причем развязка может наступить буквально в любой момент. В таких случаях обращаться к врачу надо НЕМЕДЛЕННО.
5. Одышка.
Речь не о тех случаях, когда вы поднялись по лестнице на 15-й этаж. А о тех, когда одышка — «беспричинная». Она тоже может указывать на сгустки крови вокруг легких. Обычно она сопровождается внезапным головокружением.
Любой из таких симптомов должен заставить вас немедленно обратиться к врачу.
6. Непонятный кашель.
Если вы кашляете без всякой на то причины (то есть не болеете на простудные заболевания, не курите, а рентген показал, что легкие чистые), вам следует чаще обращать внимание на свой сердечный ритм и ритм дыхания.
Если кашель сопровождается или болью в груди, или запутанным ритмом, или непонятной одышкой, вам нужно показаться врачу.
Тромбы несут в себе смертельную угрозу. Не берите на себя лишние риски и не стесняйтесь показываться врачам «из-за всякой ерунды». Это как раз тот случай, когда геройство или стыд может стоить кому-то жизни!