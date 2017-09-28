Предварительные заказы на iPhone X могут побить все рекорды?

despravda | 28.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-09-28 14:55

Предварительные заказы на iPhone X могут побить все рекорды?
По информации от западных аналитиков, количество заявок на приобретение аппарата должен достигнуть отметки в 50 миллионов.

Представители компании Apple ранее заявляли, что не делают особых ставок на iPhone 8 из-за его появления конкурента в лице более современной модели, передает Rus.Media.

Согласно опросу, проведенному в США, более 60% пользователей «яблочных» девайсов ждут именно последнюю модель, а не восьмую.

Несмотря на слухи, которые свидетельствуют о сокращении первой партии iPhone X, аналитики уверены, что модель уже на старте продаж продемонстрирует рекордные результаты. В то же время, заказы на iPhone 8 за неделю после премьеры сократились почти в три раза.

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