Предварительные заказы на iPhone X могут побить все рекорды?
2017-09-28 14:55
Предварительные заказы на iPhone X могут побить все рекорды?
По информации от западных аналитиков, количество заявок на приобретение аппарата должен достигнуть отметки в 50 миллионов.
Представители компании Apple ранее заявляли, что не делают особых ставок на iPhone 8 из-за его появления конкурента в лице более современной модели, передает Rus.Media.
Согласно опросу, проведенному в США, более 60% пользователей «яблочных» девайсов ждут именно последнюю модель, а не восьмую.
Несмотря на слухи, которые свидетельствуют о сокращении первой партии iPhone X, аналитики уверены, что модель уже на старте продаж продемонстрирует рекордные результаты. В то же время, заказы на iPhone 8 за неделю после премьеры сократились почти в три раза.