Представлен ТОП-10 самых ожидаемых автомобилей к 2020 году
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2017-08-23 17:15
Представлен ТОП-10 самых ожидаемых автомобилей к 2020 году
Журналисты уточнили, что в этом Топе порядок расстановки машин не особо важен, ведь каждая из них по праву считается долгожданным.
Грядет мотор-шоу во Франкфурте и эксперты накануне мероприятия представили очередной ТОП-10 самых ожидаемых автомобилей, которые выйдут до 2020 года, передает Rus.Media.
На первом месте ТОП-10 расположился могучий Ford Bronco. Дебют внедорожника ожидается в следующем году. На втором месте оказался экстремальный 650-сильный Acura NSX Type R. Суперкар станет гибридным и получит новый аэродинамический обвес. Третьим в ТОП-10 стоит компактный Mercedes-Benz A-Class, который обновят в 2018 году. На четвертой строчке рейтинга расположился гиперкар Mercedes-Benz Project One. Замыкает пятерку легендарная Toyota Supra, возрождаемая японцами совместно с инженерами BMW.
Шестым в ТОП-10 числится электрокар Nissan Leaf следующего поколения. До его анонса осталось несколько недель. Седьмое место в рейтинге досталось Bentley Continental GT, который в сентябре приедет во Франкфурт.
На восьмом месте ТОП-10 расположился гиперкар Aston Martin Valkyrie, который представят до 2020 года. Девятым в рейтинге стоит полностью электрический SUV BMW i5. Замыкает ТОП-10 пикап Tesla, который дебютирует в 2019 году.