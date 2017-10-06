Представлен новый интеллектуальный помощник голографический
2017-10-04 07:46
Представлен новый интеллектуальный помощник голографический
Разработчики объединили искусственный интеллект с голограммой для создания роботов-помощников.
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Компании VNTANA и Satisfi Labs объявила о новой платформе, которая позволит предпринимателям разрабатывать собственных голографических роботов-помощников для дальнейшего использования их в бизнесе, передает Rus.Media.
Новый проект объединяет в себе искусственный интеллект и технологии дополненной реальности для создания голографического тела робота, способного взаимодействовать с клиентами.
“Наша технология создания голограмм помогла многим брендам лучше взаимодействовать со своими потребителями, и мы очень рады предложить это новое дополнение к нашей платформе, – сказала Эшли Кроудер, генеральный директор и соучредитель VNTANA. – Благодаря партнерству с Satisfi Labs мы смогли интегрировать искусственный интеллект в голограмму в первый раз, и это поспособствует тому, что наши голограммы смогут взаимодействовать с потребителями на более продвинутом уровне”.
Одной из главных особенностей новой системы является способность искусственного интеллекта, собирать и обрабатывать данные о взаимодействии с людьми, что позволяет ему в дальнейшем составлять уникальную для каждого человека настройки общения.
Для этого также будут использоваться система распознавания лиц модуль анализа настроения для распознавания эмоций. Как заявляют создатели, новые «умные» голограммы даже могут снять стресс у тех людей, которые пока не готовы к такому общению.