Представители «Нашего края» обсуждают формирование системы социальных услуг в общинах
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На приглашение первого заместителя министра социальной политики Украины Ольги Крентовської депутат Черниговского областного совета от партии «Наш край», руководитель исполнительной дирекции Черниговского областного отделения Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Ирина Грозенко и председатель Кіптівської сельского совета объединенной территориальной общины Владимир Кучма (представитель «Нашего края») принимают участие в двухдневном семинаре-совещании на тему: «Формирование интегрированной системы социальных услуг в условиях децентрализации; современная практика и перспективы».
Семинар проходит в г. Краматорске Донецкой области.
О достижениях объединенных территориальных общин Черниговщины в сфере социальной защиты населения и прав ребенка рассказала участникам семинара Ирина Грозенко.
Значительных успехов в вопросах социальной защиты населения, защиты прав ребенка достигли в Кіптівській ОТГ, о чем руководитель общества Владимир путин поделился с коллегами, присутствующими на этом мероприятии.
Мероприятие проходит при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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