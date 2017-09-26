Предлагаем вам гороскоп верности для всех мужчин в зависимости от знаков Зодиака
2017-09-26 12:31
Предлагаем вам гороскоп верности для всех мужчин в зависимости от знаков Зодиака
Предлагаем вам гороскоп верности для всех мужчин в зависимости от знака Зодиака.
Овен: единство и борьба противоположности
Овен – завоеватель. И этим сказано много. Если вам удалось по-настоящему влюбить в себя и удержать внимание Овна, вы не первый день вместе и есть планы на семью, можете рассчитывать, что он будет верным мужем и замечательным отцом. Но вероятность того, что поиски новых целей в нем рано или поздно дадут о себе знать, все же есть.
Телец: пример верности
Тельцы очень спокойны и даже в определенной степени замкнуты. Они долго идут к сердцу любимой, а ставя цель – добиваются ее всеми возможными путями, и если уж решают жениться, то это на века. По праву Тельца можно назвать самым верным знаком Зодиака!
Близнецы: постоянны только в своем непостоянстве
Чтобы найти подход к мужчине-Близнецу, нужно поймать его настроение и характер. Этот тип мужчин быстро загорается познанием новой девушки, затем быстро перегорает и либо отправляется на поиски новой, или, взвешивая за и против в пользу этой дамы, связывает себя узами брака.
Рак: 100 причин, почему виноват не он
Странно, но Рак в отношениях проявляет много самолюбия и эгоизма. Он всегда делает то, что ему хочется, и всегда имеет 100 причин, почему даже в собственной измене виноват не он, а его половинка. Раки чаще всего становятся серьезнее после 35, до этого рубежа ведут довольно беспорядочную жизнь в плане взаимоотношений с противоположным полом.
Лев: выбирает лучшую
Вы ожидаете, что самый самовлюбленный знак будет самым праздношатающимся? А вот и нет. Львы, выбирая себе спутницу, делают акцент на том, что она должна быть лучшей. И если уж они остановили свой выбор на ком-то, то остаются верными до конца. Причиной для измены может быть только тот факт, если его партнерша начинает строить карьеру успешнее, зарабатывать больше или берет на себя роль главы в паре.
Дева: все кроется в привычках
Еще один из самых верных знаков, наряду с Тельцом и Львом, однако его преданность отношениям кроется в его привычках. Дело в том, что Дева – самый аккуратный и внимательный к себе знак. Отношения на стороне будут просто неприятные с точки зрения опасности для здоровья и сплетен, что повредят репутации. Кроме того, Девы далеки от «сказочного принца» в момент ухаживания, поэтому тратить силы на «танцы вокруг костра», чтобы обратить на себя внимание потенциальной новой пассии, просто им не интересно. Есть более важные дела!
Весы: «спаляться» на лжи
Весы – один из немногочисленных надежных партнеров не только в браке, но и в дружбе, и в бизнесе. Они ценят преданность и верность и стараются отвечать взаимностью. Все, что нужно мужчине-Весам, это постоянное одобрение и похвала. Если вы будете давать знать, что они все делают правильно – он будет предан вам до конца. Кроме того, если даже у Весов случится адюльтер, он сам не сможет с этим жить и все расскажет своей половинке.
Скорпион: душа и плоть
Скорпионы – самый неверный знак Зодиака. И все потому, что в страстном теле, жаждущему приключений, живет чуткая душа, которая жаждет дать стабильность и верность своей семье. Поэтому чаще всего измены Скорпиона носят порывистый характер и не имеют под собой ничего серьезного. Но кому хочется с этим мириться?
Стрелец: все ясно без слов!
Самая грустная неверность – как раз у Стрельцов. Этот знак Зодиака в принципе расценивает отношения. Азарт. Завоевания. Стрельцы живут порывом страсти, пытаясь попробовать как можно больше. Но приходят к тому, что идеала нет, и женятся на первой, кто попадется под руку в нужный момент. В семье (которую чаще создают поздно) хранят верность, потому что разочарованы отсутствием высоких идеалов. Однако есть и редкая разновидность Стрельца, который умеет направить свою энергию в созидательное русло, тогда отношения не страдают от его необузданных измен.
Козерог: верный до мозга костей
Козерог – очень простой знак, ему не нужны новации, тайные намеки, какие-то изощренные способы соблазнения. Если вы ему нравитесь, он будет действовать просто, по стандартной схеме. В семье также является прямолинейным и працьовитии, способным на жертвы. Все, что ему нужно – чтобы партнер, как и он, постоянно работал над отношениями.
Водолей: ветер свободы
Водолей очень противоречиво ведет себя в паре. С одной стороны, это достаточно верный знак, который, выбирая себе пару, делает это раз и навсегда. Чаще всего Водолей – однолюб, но в определенный момент в нем может что-то переключить. Он вдруг осознает, что его слишком привязали к быту, и он пойдет очень неожиданно. Водолеи изменяют редко, потому что предпочитают сначала ставить точку в предыдущих отношениях.
Рыбы: романтик для семьи
Рыбы – тот редкий знак среди мужчин, которые способны на искреннюю романтику. Именно Рыбы могут читать вам стихи и делать это с удовольствием. В семье Рыбы отличаются нежностью, надежностью и верностью. Но есть риск – в любой момент их тихая жизнь может дать трещину, если в него вмешается сиюминутная страсть. Тогда и не повезет их женам, хотя, с другой стороны жить с ярким и интересным человеком всегда весело – можно восхищаться вместе с ней и дополнять друг друга.