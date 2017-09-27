Предатели Титаника: самые подлые поступки пассажиров
2017-09-26 10:34
Предатели Титаника: самые подлые поступки пассажиров
Катастрофа Титаника ” — самая известная катастрофа ХХ века.
Тысячи людей лишились своих жизней, оказавшись не в то время не в том месте. Некоторые помогали спастись другим, а некоторые – думали только о себе, передает Rus.Media.
Брюс Исмей, бизнесмен, председатель пароходной компании-владельца «Титаника»
(справа — Джонатан Хайд в роли Исмея, фильм «Титаник»)
Он пробрался в шлюпку в обход всех женщин и детей, а когда выживших подобрал корабль, то Исмей потребовал себе отдельную каюту, в которой большую часть дороги до берега находился под воздействием наркотиков.
Дэниэл Бакли притворился женщиной
Этот человек вместе с несколькими другими просто запрыгнул в спасательную шлюпку. Когда офицеры заметили подозрительную ситуацию Бакли забился в ноги к женщинам и начал плакать. Одна из дам, сжалившись накрыла его своей шалью и Бакли остался незамеченным.
Тонущих пассажиров, которые цеплялись за шлюпки, били веслами
На Титанике было 20 спасательных шлюпок, которые могли вместить около 1200 человек. Тем не менее, большинство из них отплыли полупустыми. Тех, кто подплывал к шлюпкам пассажиры били длинными веслами, опасаясь преимущества.
Роберт Хиченс
Пассажиры шлюпки, в которой был сопровождающим Хиченс приняли решение вернуться к кораблю за пострадавшими, однако моряк убедил всех, назвав утопающих «готовыми трупами».
Только в одной шлюпке члены экипажа решили вернуться и помочь тонущим людям
Лишь одна шлюпка решилась вернутся. Приплыв к месту аварии офицерам удалось спасти нескольких человек.
Мистер Картер спасаясь оставил на корабле всю свою семью
Мистер Картер оставил на борту тонущего судна всю свою семью. Пробравшись в спасательную шлюпку он поплыл, а когда на борту спасательного судна он встретил свою жену, как ни в чем не бывало, начал разговор о завтраке. Сразу после катастрофы Картеры расстались.
Масабуми Хосоно тайно пробрался в шлюпку
Услышав объявление члена экипажа о том, что в одной из шлюпок осталось два свободных места Масабуми Хосоно не растерялся и вскочил в нее.
Сэр Космо подкупил членов экипажа на спасательной шлюпке
Сэр Космо вместе со своей женой подкупили гребцов лодки, уговорив их уплыть от места аварии в полупустом лодке. Всего на ее борту оказалось всего 12 человек. Позже выяснилось, что каждому члену экипажа Космо заплатил 5 фунтов.