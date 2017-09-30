Праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии 2017: история
2017-09-30 07:47
Праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии 2017: история
Веры, Надежды, Любви и их матери Софии – это один из главных церковных праздников, который ежегодно отмечается 30 сентября, по Юлианскому календарю.
Не удивительно, что с ним связано огромное количество различных историй, традиций и примет. Поэтому мы решили рассказать вам, что вы понимали, насколько важный праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.
История праздника рассказывает о женщине Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды, Любви. Они жили во 2 веке в Риме, где в то время практически все были язычниками. Но не эти святые. Вера, Надежда, Любовь и их мать София были очень верными христианками, ведь мать воспитывала дочерей по всем нужным обычаям.
И в 137 году в Риме началось очень жестокое преследование христиан. И мать с дочерьми посадили. Через некоторое время их отправили на суд, где их судьбу должен решить король Адриан. Он лично попытался убедить Веру, Надежду, Любовь и мать Софию отречься от веры. Но ему не удалось. Это не на шутку разозлило императора, и тогда он решил использовать другие методы.
Веру, Надежду, Любовь и мать Софию начали пытать, чтобы те отреклись от своей веры. Но и это не дало никакого результата. Девушек измучили до смерти на глазах матери и после похоронили. София не отходила от могил целых три дня, и умерла сама. За это, христианская церковь причислила их к лику святых.
Конечно, все эти приметы довольно старинные, но некоторые все еще в них верят. Так, например, если в праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии увидеть стаю журавлей, то 14 февраля будет очень холодно.
А если же Веры, Надежды, Любви и их матери Софии будет гроза и гром, то осень будет очень долгой, но теплой.