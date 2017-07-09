Праздник в Макошине, спартакиада по гребле и подготовка к зиме: субботний сводка новостей

magictr | 09.07.2017 | Новости | Комментариев нет

«Десне» будет трудно второй раз выиграть путевку в Премьер-лигу», – ветеран клуба Юрий Надточий.

Вертиевская ОТГ изобрела метод завлечь туристов. Подробнее в сюжете.

Древнее Макошино празднует 865 день рождения.

«Охота» на мужчин: в Чернигове орудует ночной грабитель.

Спартакиада по гребле: кто шустрее.

В Чернигове уже готовят «энергетические сани» на зиму. Подробнее в сюжете.

Фото Юрий Юрков

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