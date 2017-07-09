Праздник в Макошине, спартакиада по гребле и подготовка к зиме: субботний сводка новостей
09.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
«Десне» будет трудно второй раз выиграть путевку в Премьер-лигу», – ветеран клуба Юрий Надточий.
Вертиевская ОТГ изобрела метод завлечь туристов. Подробнее в сюжете.
Древнее Макошино празднует 865 день рождения.
«Охота» на мужчин: в Чернигове орудует ночной грабитель.
Спартакиада по гребле: кто шустрее.
В Чернигове уже готовят «энергетические сани» на зиму. Подробнее в сюжете.
Фото Юрий Юрков
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым