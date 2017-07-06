Праздник Ивана Купала 2017: традиции, обряды и запреты
Издавна праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля, в этом году это с четверга на пятницу. Как верили наши предки, в эту ночь просыпается вся лесная нечисть, поэтому многое было запрещено делать в этот мистический время.
Существует множество традиций и обрядов связанных с праздником Ивана Купала. В каждом уголке Украины они имели свой характер и некоторые отличия. И, кроме традиций, украинцы верили еще в многочисленные предрассудки. В эту ночь обычно гадали и старались придерживаться некоторых негласных правил.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ на Ивана Купала
На Ивана Купала, согласно верованиям наших предков, просыпается лесная нечисть – ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни, – поэтому всю ночь нельзя спать. Нельзя и купаться, ведь водяной или русалка могут затянуть в воду. Особенно, стоит держаться подальше от воды беременным, детям и старикам. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.
В это время лучше ничего не отдавать, не продавать и не занимать. В противном случае семья может обеднеть. Если найдете на дороге деньги – даже большую сумму – ни в коем случае нельзя их брать.
Традиции и обряды СВЯЗАННЫЕ С праздником Ивана Купала
Издавна, в эту ночь принято искать мифический цветок папоротника. Таким магическое время растения набирали очаровательных, лечебных и целебных свойств. Только в Купальскую ночь на папоротники расцветала волшебная огненный цветок счастья – кочедыжник. Наши прабабушки считали, кто сорвет этот цветок, то все на свете знать, получит без труда все сокровища, очарует лучшую девушку или парня, иметь высокий урожай, не будет бояться злых сил, будет чудодейственную силу делать все той рукой, которая сорвала цветок счастья.
Также, девушки в такой праздник плели венки, которые пускали по воде. По традиции нужно было собрать 12 различных видов растений и из них сделать венок. Если он утонет – девушка не выйдет замуж в этом году; если отплыл от берега – жених ходит совсем близко.
А как только солнце садилось, молодежь разжигала огромный костер и пара, держась за руки, прыгали через него. Если молодые люди “преодолели препятствие” не разжимая рук, значит суждено им быть вместе, наоборот – пара скоро расстанется. А еще, считалось: кто прыгнет выше всех над костром, то будет счастливым.
Традиция жечь костры в ночь на Ивана Купала с 6 на 7 июля уходит своими корнями в языческое прошлое и связана с летним солнцестоянием. Световой день становился все меньше, чем охотно пользовались темные силы. И чтобы отогнать разного рода нечисть, люди выходили на массовые гуляния вокруг костров.
В разных регионах Украины празднование имело свои характерные черты.
На Волыни, Подолье, Правобережном Полесье за Купала брали ветку груши, сосны, ивы или березы с тремя ветвями. Средняя была «головой», а две боковые – «руками». На «голову» цепляли венок, обвивали ее ожерельем, на «руки» вешали ленты, привязывали цветы, а иногда и бублички, пряники, «орешки». Перед тем, как Купалу топить, ветвь разбирали.
В гуляниях участвовали только неженатые парни и девушки, но собирались к реке всем селом. Женщины и мужчины приносили вареники, Варяница, пиво, водку, угощались сами и угощали молодежь. Запрет взрослым (женатым) участвовать в купальских развлечениях может объясняться тем, что эти гуляния имели выразительный брачный характер. Девушки и парни присматривали себе пару и начинали встречаться в осенних свадеб.
На Полтавщине предпочитали Марена с вишневой ветви, на Слобожанщине – из клена, в Житомирской области – из груши или сосны. Девушки плели венки из мяты, мелиссы, руты, любистока, божьего деревца, чабреца, базилика, резеды и других душистых трав. Иногда делали соломенного Купала, впитывали его в цветы и ленты, сажали под Марену и топили вместе с ней. Там же, на Полтавщине, вместо деревянной Марены мастерили Мару из соломы, а вместо костра использовали целые крапивы. Так же использовали крапиву и на севере Черниговщины.
На Полесье на Ивана женщины на рассвете собирали зверобой, мяту, чабрец и т.п. не только для людей, но и для коров. Затем, когда пекли хлеб, делали маленькую «першеньку» корж. Вынув ее из печи, разламывали на две части, вкладывали между половинок целебные травы, соединяли и оставляли на застеленной травой столе охлаждаться. Затем этим хлебом с травой «заправляли» скот, чтобы коровы давали много молока.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым