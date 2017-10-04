Праздничное застолье: как сохранить фигуру
2017-05-08 11:00
Праздничное застолье: как сохранить фигуру
Долгожданные праздники и выходные дни – это первая возможность, чтобы расслабиться, приготовить множество вкусных блюд и отведать их в компании друзей или близких людей. Несколько правил питания во время застолья.
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Те, кто придерживается правильного рациона питания переживают за свои формы, так как от вкусной еды мало кто может отказаться, передает Rus.Media.
Диетологи рекомендуют не паниковать преждевременно так как существует способ, который поможет сохранить свои формы даже в праздничные дни.
Придерживайтесь нескольких советов и ваша фигура останется прежней:
Совет 1:
Алкоголь
Алкоголь сам по себе очень калорийный, но диетологи называют эти калории “пустыми”. Энергия, которую вы получаете для организма расходуется очень быстро, когда вы употребляете спиртные напитки и калорийную пищу одновременно. Наш организм в первую очередь тратит “пустые” калории, а те, которые мы получили от жирной пищи остаются в организме и в результате превращаются в жир, который откладывается в теле. Поэтому во время застолья старайтесь не переедать, закусывая спиртные напитки надо знать меру, больше двигайтесь, чтобы организм тратил полученные калории от алкоголя и еды одновременно.
Совет 2:
Движение
Когда вы мало двигаетесь во время застолья, ваш организм расходует всего лишь 1,4 калории на килограмм веса в час. Если вы будете чаще вставать, выходить на улицу, танцевать – калорий расходуется в 7 раз больше.
Ученые смогли доказать, что пение помогает организму сжигать калории.
Совет 3:
Принцип разделения
Ученые долгое время изучают вопрос сочетания различных продуктов, употребляемых нами. Им удалось выяснить, что смешение некоторых продуктов строго запрещено, так как они снижают работу метаболизма. Нельзя за один прием употреблять крахмал и белок, например картофель и мясо. Картофель лучше заменить на овощи и зелень. Белки не совместимы с фруктами, поэтому во время застолья алкоголь лучше не закусывать продуктами с содержанием этих органических веществ.
Придерживаясь этих несложных правил питания во время застолья, вы сможете сохранить фигуру практически не в чем себя не ограничивая.