Правопорядок в центре Киева обеспечивают 3,5 тыс. правоохранителей
2017-10-17 10:58
Правопорядок в центре Киева обеспечивают 3,5 тыс. правоохранителей
Правопорядок в центре столицы во вторник будут обеспечивать 3,5 тыс. правоохранителей на фоне проведения массовых акций и визита мальтийского президента в Киев.
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Об этом сообщил заместитель председателя Нацполіції – начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко, передает Rus.Media .
“В настоящее время – 3,5 тыс. правоохранителей, это и военнослужащие Национальной гвардии охраняют общественный порядок в центре города. При осложнении оперативной обстановки является возможность задействования дополнительных сил”, – сказал он.
С его слов, в центре Киева установлены рамки металлоискателей, детекторов для обеспечения безопасности граждан, которые будут.
“И я хочу сказать что и количество металлоискателей и рамок дает возможность нам за 2,5-3 часа на футбольных матчах проверять 50-55 тыс. болельщиков. Поэтому они не навредят гражданам мирно пройти и мирно выразить свой протест”, – добавил А.Крищенко.
“Рамки установлены для безопасности, они не будут мешать полиции действовать максимально корректно”, – отметил он.
Добавим, на 17 октября под стенами парламента запланирована акция – “всеукраинская акция протеста”. Заявлено о присутствии на акции многих политиков.
При этом в СБУ ранее сообщили, что получена информация о намерениях отдельных радикально настроенных структур осуществить провокации с возможным силовым сценарием во время проведения массовой общественной акции 17 октября в Киеве, а также задокументированы факты поиска для этого стрелкового оружия и средств поражения. В частности, по данным спецслужбы, 14 октября было заблокировано попытки купить 2 автомата АК-47 и 3 гранатометы двух бывших активистов объединения “Революционные правые силы”.