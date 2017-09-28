Правоохранители обнародовали видео с элитного борделя
2017-09-27 20:19
Правоохранители обнародовали видео с элитного борделя
28-летняя проститутка с опытом создала целую преступную группировку, члены которого работали в разных областях Украины.
Полиция Киевщины разоблачили бывшую проститутку, которая создала бизнес по оказанию сексуальных услуг, передает Rus.Media. Она набирала на работу девушек модельной внешности, которые занимались проституцией.
Об этом в Фейсбук сообщило Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
28-летняя проститутка с опытом создала целую преступную группировку, члены которого работали в разных областях Украины.
Полиция провела 13 обысков в Киеве, Харькове, Ровно и Полтавской области. Там изъяли деньги, компьютерную технику, оружие, записные книжки со списками клиентов, графики дежурств женщин, диспетчеров и водителей-охранников.
Диспетчерские офисы работали в Харькове, Ровно и Кременчуге.
В Запорожье работал бывший спортсмен, который занимался безопасностью девушек. Также он отвечал за дисциплину в коллективе и кассу.
Рекламой борделя занималась жительница Ровно. Она разработала сайт, где размещала порт фолио девушек.
Стоимость услуг проституток составляла от 1200 до 3000 гривен за час.