Правительство установило новые правила оформления субсидии
2017-08-18 08:39
Правительство установило новые правила оформления субсидии
Кабмин намерен установить учет при назначении субсидии доходов за полгода, а не год.
Кабинет министров Украины намерен установить, что при назначении жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг учитываются доходы не за четыре, а за предыдущие два квартала, и запретить назначение субсидий одновременно по месту регистрации и месту фактического проживания, передает Rus.Media.
Отмечается, что субсидия для компенсации затрат на оплату услуг ЖКХ назначается на основе среднемесячного совокупного дохода домохозяйства не за 4 квартала, как было раньше, а за 2 предыдущих квартала.
В частности, при назначении субсидии в мае должны учитываться доходы за третий-четвертый кварталы прошлого года, а при назначении субсидии в октябре – первый-второй кварталы текущего года.
Данный проект решения планируется рассмотреть на заседании в пятницу.
Кабмин намерен установить, что субсидия не может назначаться одновременно по месту регистрации и месту фактического проживания гражданина.
Правительство намерено определить, что субсидия относительно помещений, где прописаны недееспособные лица, над которыми установлены опека назначается по заявлению опекуна.
Также Кабмин планирует уточнить, что субсидия не назначается на следующий период, если есть двухмесячная задолженность за услуги ЖКХ в сумме более 20 необлагаемых налогом доходов граждан – 340 грн (ранее не предназначалась просто при наличии двухмесячной задолженности).
В случае смерти лица, которому была назначена субсидия, сумма компенсации неиспользованной части субсидии выплачивается одному из членов домохозяйства, с учетом которых эта субсидия предназначалась.
Кабмин намерен установить необходимость граждан, которые получают субсидию в течение месяца проинформировать орган социальной защиты населения об окончании срока регистрации места пребывания.