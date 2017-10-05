Правительство решил впервые сыграть с непогодой на опережение
2017-10-05 18:47
Правительство решил впервые сыграть с непогодой на опережение
Чтобы потом не преодолевать последствий.
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Об этом он заявил в четверг во время внеочередного заседания межведомственного оперативного штаба ГСЧС, сообщает СМИ передает Rus.Media.
“Чтобы потом у нас не возникало вопросов с преодолением последствий, а они могут быть разные, я бы хотел, чтобы в первую очередь мы начали работу штабов, во вторую очередь — усиление координации между органами власти и сообщения людей о том, что, возможно, не нужно выезжать на индивидуальном транспорте во время этой непогоды”, – отметил Зубко.
Он подчеркнул, что в Украине, в частности, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается значительное ухудшение погодных условий, в том числе сильный ветер.
Кроме того, по словам Зубко, непогода в пятницу 6 октября может прийти и на Житомирскую, Киевскую, Черниговскую области и город Киев.
Чиновник также добавил, что вместе с ветром может быть понижение температуры воздуха, поэтому необходимо создать условия для обогрева людей, которые не имеют жилья и находятся вне социальных учреждений.
Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, 5 октября днем в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях порывы ветра 17-22 м/сек. Вечером 5 октября и ночью 6 октября в Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается усиление скорости ветра до критериев стихийного явления 25-30 м/сек.
Кроме того, в течение 6 октября в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях усиление скорости ветра 19-24 м/с, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях 15-20 м/сек.