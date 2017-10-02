Правительство разрешило дополнить Нацперечень льготных лекарств до нового года
Кабмин отсрочил до 1 января 2018 года требование относительно закупок и отпуска на льготных условиях или безвозмездно лекарственных средств по обновленным Нацпереліком
Кабинет Министров Украины принял решение перенести обязательное требование относительно осуществления учреждениями здравоохранения закупки лекарственных препаратов, включенных в Национальный перечень основных лекарственных средств, на 1 января 2018 года.
Поэтому в связи с постановлением Кабмина “Некоторые вопросы закупки лекарственных средств”, до конца года учреждения здравоохранения могут продолжать закупать лекарственные средства, включенные в Государственный реестр лекарственных средств Украины, и не включены в Национальный перечень, сообщает МИНЗДРАВ.
Вместе с отсрочкой требования закупать лекарства по Нацпереліком до 1 января 2018 года, отсрочка и требование выписывать по льготным рецептам на амбулаторном уровне только те лекарства, которые включены в Национальный перечень. А значит, до конца года врачи могут продолжать выписывать льготные рецепты на лекарства, не включенные в Нацпереліку.
Отсрочка требования относительно закупок и отпуска на льготных условиях или безвозмездно лекарств по обновленным Нацпереліком даст регионам время точнее рассчитать свою потребность в лекарствах с Нацпереліку, а Министерству здравоохранения – дополнить Нацперечень согласно консультаций с пациентами и врачами.
Также согласно принятому постановлению, с 1 января 2018 года после того, как учреждения здравоохранения закупят необходимый объем лекарств, включенных в Нацпереліку, они могут закупать другие лекарственные средства, зарегистрированные в Украине и не включены в Нацпереліку.