Правительство работает над удешевлением ипотеки для украинцев
2017-09-26 19:14
Правительство работает над удешевлением ипотеки для украинцев
Гройсман уверяет, что правительство работает над повышением уровня жизни украинцев, над тем, чтобы их доходы выросли, и над доступностью кредитов.
Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что правительство работает над удешевлением кредитов для граждан, в том числе и ипотечных, передает Rus.Media.
“Мы работаем над повышением уровня жизни украинцев, над тем, чтобы их доходы выросли, и над доступностью кредитов. Украинцы должны иметь доступ к дешевым кредитным ресурсам, в том числе ипотечного кредитования”, – сказал глава правительства.
По его словам, именно доступность ипотечных кредитов и рост доходов граждан будут способствовать решению жилищных проблем украинцев.