Правительство порадовал получателей субсидий
2017-09-24 19:39
Правительство порадовал получателей субсидий
62 миллиарда гривен будет выделено на выплату субсидий в этом году.
Об этом сказал заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко, передает Rus.Media.
По его словам, этих средств не хватит на текущий год, но с такой ситуацией уже научились справляться.
“Конечно, не хватает. Не хватает только на последние месяцы года. Есть понимание того, за счет чего мы это будем выполнять. Как правило, последние месяцы года выполняются уже в следующем году. Потому что это сверки субсідіантів и так далее. Эти вещи достаточно отсрочены во времени. Этих средств достаточно в этом году, но вопрос последних месяцев 2017 года решено за счет бюджета 2018 года. Это так же, как и в этом году, так и в предыдущем году. Вопрос декабря по субсидіантах решается в январе “, – пояснил он.
На 2018 год предусмотрено 55 млрд, при этом местные бюджеты также выделят 7 млрд, добавил Марченко.
“Предполагается передача на уровень местного самоуправления льгот льготных категорий граждан. Финансирование льгот по жилищно-коммунальному хозяйству будет осуществляться за счет бюджете органов местного самоуправления – это около 7 млрд грн. Если добавите 55 млрд грн плюс 7 млрд грн именно этих категорий. То есть, сейчас это льготы и субсидии, а будет просто субвенция на предоставление субсидий “, – отметил заместитель министра.
Отметим, всего в проекте бюджета 2018 будет предусмотрено 122,7 млрд грн на поддержку малообеспеченных.