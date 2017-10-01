Правительство изменило порядок назначения и начисления субсидий
2017-09-13 17:50
Правительство изменило порядок назначения и начисления субсидий
Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений в положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий.
13 сентября Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений в положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий и возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, передает Rus.Media.
“Указанным проектом решения предлагают сделать два уточнения положения о назначении субсидий”, – сказал министр социальной политики Андрей Рева.
Он пояснил, что документ должен продлить срок подачи заявлений на выплату сэкономленных частей субсидий с 1 сентября до 1 ноября 2017 года.
Постановление предусматривает возможность переназначения субсидий на следующий срок в случае непризнания просроченной задолженности перед коммунальным предприятием потребителем и наличии соответствующего судебного спора.