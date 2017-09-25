Правильная диета при гастрите
2015-05-23 06:03
Правильная диета при гастрите
Медики утверждают, что при гастрите человек должен питаться по-особенному, соблюдая все правила строгой диеты.
Гастрит – одно из самых частых заболеваний современного общества. То, что гастрит легко заработать в школе и университете знают многие. Однако многие женщины целенаправленно зарабатывают себе это заболевание, когда сидят на жестких диетах во имя стройности и красоты. Неправильное питание, стрессы, курение и сопутствующие заболевания – все это провоцирует гастрит. ХОЧУ рассказать, как правильно питаться, если вы склонны к этому недугу.
Все мы прекрасно знаем о том, что нужно правильно питаться, однако часто предпочитаем чашечку крепкого кофе натощак и сигарету вместо полноценного завтрака. Ждать, что ваш желудок все выдержит, бесполезно. Рано или поздно вы столкнетесь с гастритом, то есть воспалением слизистой оболочки стенки желудка.
Лечебную диету при заболеваниях желудочно-кишечного тракта назначает врач в каждом конкретном случае. ХОЧУ рассказать об основных правилах питания при этом заболевании.
Симптомы:
Иногда хронический гастрит протекает без симптомов и проявляется в один момент – острой внезапной болью под ложечкой, тошнотой и рвотой, отрыжкой воздухом или съеденной пищей. Такой вид гастрита могут выдать: плохой аппетит, ощущение тяжести после еды, изжога, неприятный привкус во рту, состояние постоянной усталости, неприятный запах изо рта (не по причине кариеса, больных миндалин или т. п).
Для того чтобы точно поставить диагноз, врач-гастроэнтеролог назначает гастроскопию. Только после обследования назначается лечение. Если вовремя обратиться к врачу, гастрит лечится препаратами в течение 2 – 6 недель.
Если же запустить заболевание, то можно доиграться до язвы желудка и кровотечения. Некоторые формы хронического гастрита могут привести даже к раку желудка.
Питанияявляются:
Один из главных принципов питания при гастрите – есть понемногу, но часто, в идеале 5 – 6 раз в день. При этом нужно избегать сильно горячей, острой, соленой и жирной пищи, а также алкоголя и газированных напитков.
Гастрит с повышенной кислотностью:
Допустимо употребление цельного молока, сливок, творога, кефира, нежирных сметаны и сыра. Творожные блюда лучше готовить из протертого творога. Это могут быть сырники, вареники или запеканка.
Яйца следует варить всмятку либо готовить омлет на пару. Жареные яйца или яйца, сваренные вкрутую не рекомендуются.
Овощные блюда должны быть паровыми, измельченными до состояния пюре. Основными овощами должны стать морковь, цветная капуста, картофель, свекла, тыква и кабачок.
Ягоды должны быть сладкими, а фрукты спелыми. Готовить их надо в протертом, запеченном и сваренном виде.
В виде десерта допустимо употребление варенья, зефира, меда, пастилы, сливочных и молочных пудингов.
В виде жиров рекомендуется употреблять рафинированные подсолнечное и оливковое масла, топленое и сладко-сливочное масло.
Из напитков отдавайте предпочтение некрепкому чаю или какао с молоком, сладким сокам и отварам.
Гастрит с пониженной кислотностью:
Диета при такой форме гастрита должны содержать наваристые мясные, рыбные, овощные супы, постную рыбу и мясо, тушеные овощи с маслом, кофе и какао. Допускается жарение без панировки и запеченной корочки.
Кушать нужно четыре раза в день, желательно в одно и то же время. Следует ограничить или вообще исключить продукты, вызывающие брожение. К ним относят виноград, фасоль, капусту, цельномолочные продукты, свежую выпечку.
Исключить нужно и соленья, консервы, маринады, копчености, а из овощей – редис, лук, чеснок и огурцы. Напитки не должны быть газированными и холодными.