Правила дорожного движения – теперь сдать экзамен по знанию будет легче
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2017-09-15 09:03
Правила дорожного движения – теперь сдать экзамен по знанию будет легче
Сервисные центры Министерства внутренних дел впервые опубликовали все вопросы новых тестов по правилам дорожного движения
Сервисные центры Министерства внутренних дел впервые опубликовали все вопросы новых тестов по правилам дорожного движения, пишет СМИ передает Rus.Media.
“Отныне каждый желающий может беспрепятственно подготовиться к сдаче теоретического экзамена по ПДД для получения удостоверения водителя в сервисных центрах МВД. На сайте Главного сервисного центра МВД обнародовали новые вопросы тестов с вариантами ответов, все их можно скачать по ссылке”, – говорится в сообщении на сайте МВД.
Кроме того, на сайте работает бесплатный онлайн-тест 24/7, с помощью которого каждый водитель может проверить свои знания. Он полностью соответствует реальным условиям сдачи теоретического экзамена: длится 20 минут и насчитывает 20 вопросов, которые система для каждого нового теста генерирует рандомно. Количество попыток пройти тест является неограниченной.
“Новый сервис вызвал бум интереса тысяч людей: за 2 месяца на сайте зарегистрировалось 40 425 граждан. Общее количество попыток сдать тест – 926 519, из них успешная количество попыток – 251 668.
Новые вопросы тестов по ПДД и свободный доступ к ним – важный первый шаг в плоскости изменений процесса сдачи экзамена для получения удостоверения водителя. Вторым станет введение фото – и видеофиксации практической части сдачи экзаменов”, – отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.