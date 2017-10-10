Правила дорожного движения изменено: 3 нововведения

despravda | 10.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-03-29 11:07

Правила дорожного движения изменено: 3 нововведения
В правила дорожного движения вновь внесены изменения. За последние 16 лет – это 22 правка. Что же эти нововведения значат для водителей?

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Во-первых, все слова милиция заменили на слова полиция и полицейский.

Это поможет избежать проблем в правилах. Ведь старая редакция ПДД свидетельствовала о том, что водитель должен остановиться только по требованию сотрудника милиции.

Во-вторых, теперь в правилах прописаны задачи жезла.

Он будет применяться только для регулирования дорожного движения. Требование остановки транспортного средства будет подаваться с помощью сигнального диска с красным сигналом или рукой.

В-третьих, меняется перераспределение в некоторых вопросах между Нацполіцією и сервисными центрами МВД.

Изменения коснутся согласование проезда крупногабаритного транспорта, движения автоколонн, установка спецсигналов, утверждение маршрутов для учебной езды. Также в раздел медицинского обеспечения учебной программы по подготовке водителей будут внесены определенные правки.

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