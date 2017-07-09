Пожелтевший, но дорогой сердцу: макошинские вышивальщицы представили столетний полотенце
Пожелтевшая ткань и небольшие дырочки между красными вышитыми цветами – это единственные недостатки полотенце, которому более 150 лет. Он живет в поселке Макошино Менского района и когда-то давно колдовала над ним красными и черными нитками местная вышивальщица, которая уже давно умерла – Евгения Підлипська.
«Мы его постирали, погладили, он хоть и старенький, с протертыми дырочками, однако насколько дорогой этот рушник нашему сердцу, — рассказывает Наталья Колесник, председатель Макошинской районной благотворительной организации «Потомки Аратты».
Сейчас эта реликвия хранится в фондах небольшого музея благотворительной организации «Потомки Аратты». Занимаются ею представительницы организации, тоже вышивальщицы. На купальский праздник во время празднования дня поселка, представительницы организации выставили давний экспонат лишь на несколько часов, чтобы макошинцы смогли полюбоваться красотой древней вышивки.
«Столько людей к нам подходит, все хотят потрогать, пощупать ткань, проверить, действительно ли он древний. Обратите внимание, что цветы на рушнике будто вчера вышиты – они не выгорели и не испортились», — рассказывает Наталья Ивановна.
Кстати, на выставке представили и современные полотенца, которые вышивали макошинские мастерицы, представительницы благотворительной организации. По словам Натальи Колесник, вышивальщицы мечтают, чтобы все украинские девушки возрождали некогда любимое увлечение мам и бабушек – вышивки.
«Мы хотим, чтобы молодежь смотрела и училась в ас, пока мы живы и можем научить красиво вышивать», — шутит Наталья Колесник.
Добавим, что Макошинский районной благотворительной организации «Потомки Аратты» уже почти 14 лет. В нее входит более сотни малообеспеченных семей поселка Макошино, а также соседних сел.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым